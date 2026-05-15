Sesso con l’AI? Non è tradimento, ma non lo accettiamo dal partner

TRADIMENTO O NO? - Ma allora, interagire con l’AI è comporta un’infedeltà vera e propria nei confronti del partner oppure no? Qui le risposte differiscono, e di molto, a seconda che si parli di se stessi o del partner. Qui le opinioni si dividono: per la metà degli italiani (esattamente il 50%) usare l’intelligenza artificiale nell’intimità è paragonabile a un piacere solitario, per il 21% è un po’ tradire, mentre ben il 29% non sa prendere una posizione. Le cose sono completamente diverse se a sviluppare una relazione intima con un'AI fosse il o la partner. In questo caso, l'82% degli italiani ammette che si sentirebbe a disagio. La gelosia verso l'AI esiste, è reale, ed è maggioritaria. Solo il 5% si dice assolutamente tranquillo e non infastidito dall’eventuale comportamento del partner, mentre il 13% si dice abbastanza tranquillo e pronto ad accettarlo.