Voti dei figli sui social, il preside pubblica online una pagella creata con l'IA: "Nessuno se n'è accorto"

"Auguri Mario per la tua promozione! Complimenti per il tuo 6 in italiano, il 7 in musica e persino per quei due 5 che fanno tanto "studente autentico"". Il post del dirigente su Facebook si apriva proprio così. Poco più sotto la lunga riflessione e anche la chiave di lettura: "Mario non è mio figlio. Non l'ho mai visto e la sua pagella è stata generata in pochi secondi con l'intelligenza artificiale. Eppure se l'avessi pubblicata senza dirvelo, qualcuno avrebbe messo un cuore, qualcun altro un "bravissimo" e qualcuno avrebbe scritto commenti cattivi. Questo per dire una cosa molto semplice: le pagelle non sono contenuti social".