Notte Prima degli Esami 2026, insonnia in agguato per 7 studenti su 10: su Skuola.net la live per accompagnare i maturandi

C'è chi si ritroverà davanti ai cancelli della propria scuola per cantare a squarciagola l'intramontabile inno di Antonello Venditti, chi si chiuderà in camera per un ultimo disperato ripasso e chi, semplicemente, fisserà il soffitto nel buio della propria stanza. La vigilia della Maturità è un momento carico di magia, ma anche di fortissimo stress. Tanto che, secondo i dati dell'annuale Osservatorio sulla Maturità di Skuola.net - condotto su un campione di 1.000 studenti - ben 7 candidati su 10 hanno paura di non riuscire a dormire a causa dell'ansia (il 33% ne ha "molta", il 36% "abbastanza").