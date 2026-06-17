Notte Prima degli Esami 2026, insonnia in agguato per 7 studenti su 10: su Skuola.net la live per accompagnare i maturandi
Il 69% teme di passare la vigilia dell'esame in bianco a causa dell'agitazione. Per tenergli compagnia, abbassare la tensione e svelare gli ultimi consigli utili, torna la tradizionale maratona streaming del portale studentesco
© ansa
C'è chi si ritroverà davanti ai cancelli della propria scuola per cantare a squarciagola l'intramontabile inno di Antonello Venditti, chi si chiuderà in camera per un ultimo disperato ripasso e chi, semplicemente, fisserà il soffitto nel buio della propria stanza. La vigilia della Maturità è un momento carico di magia, ma anche di fortissimo stress. Tanto che, secondo i dati dell'annuale Osservatorio sulla Maturità di Skuola.net - condotto su un campione di 1.000 studenti - ben 7 candidati su 10 hanno paura di non riuscire a dormire a causa dell'ansia (il 33% ne ha "molta", il 36% "abbastanza").
Proprio per non lasciare soli i ragazzi in queste ore così delicate e per scacciare lo spettro dell'insonnia, torna l'appuntamento studentesco più atteso del web in questo periodo: la grande diretta "Notte prima degli esami" targata proprio Skuola.net. Una lunga maratona streaming che accompagnerà i maturandi 2026 dalla prime ore della sera fino a pochi istanti prima dell'apertura dei plichi ministeriali.
Come passeranno la notte i maturandi? I dati - Ma come si preparano gli studenti per affrontare le ore che li separano dalla prima prova? Il sondaggio di Skuola.net rivela una platea spaccata in tre: il 35% proverà a vivere una serata normale, il 33% ne approfitterà per studiare fino all'ultimo secondo, mentre il 32% deciderà di celebrare la ricorrenza in qualche modo.
Tra chi sceglie di festeggiare, il rito collettivo vince su tutto: il 47% si ritroverà proprio davanti alla scuola con i compagni di classe, un 3% aggiungerà anche una cena di classe prima del ritrovo, mentre il 29% opterà per una più tranquilla serata con gli amici in giro.
Per la fazione dei "secchioni" dell'ultimo minuto, invece, la solitudine è la via preferita: il 69% ripasserà da solo, contro un 19% che organizzerà gruppi di studio. C'è poi chi dedicherà la notte a pratiche meno nobili: il 7% starà sveglio a setacciare il web alla ricerca delle (finte) tracce in anticipo, mentre un 5% sfrutterà il buio per fabbricare i bigliettini e il materiale per copiare.
La diretta di Skuola.net: antidoto contro ansia e fake news - In questo turbinio di emozioni, bigliettini e cacce online, la diretta di Skuola.net si inserisce come un vero e proprio faro nella notte. Ospiti speciali, esperti del mondo della scuola, psicologi, creator amati dalla Gen Z si alterneranno ai microfoni del portale per rispondere in tempo reale ai dubbi dei ragazzi.
Non mancheranno i messaggi di in bocca al lupo di politici e istituzioni: dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, passando per i ministri Zangrillo e Schillaci, per chiudere con il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.
Nella schiera dei personaggi pop troveremo l'attore e cantautore Giacomo Stallone, l’attore Aleandro Falciglia e il regista Tommaso Renzoni (direttamente dal film Notte Prima degli Esami 3.0), affiancati da Barbascura X, da Giacomo Bevilacqua (autore di A Panda Piace), dal creator THOMAS, dall’attrice Giulia Bauducco, dalla ginecologa più seguita dei social, Monica Calcagni, dalla nutrizionista Francesca Dominici.
Infine, a chiudere la serata, come da tradizione gli esperti della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica insieme a quelli dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che sfateranno tutte le fake news che circolano in queste ore in merito a presunte anticipazioni di tracce di Maturità.