Maturità 2026 nella morsa dell'afa, 9 scuole su 10 non hanno l'aria condizionata

Acqua e vestiti giusti (e comodi) - Chiaramente un altro dettaglio non trascurabile è l’abbigliamento: la parola d’ordine è gestire le temperature senza, tuttavia, aprire vistose prese d’aria in stile balneare per non irritare la commissione (è pur sempre un esame di Stato). Per questo è assolutamente consigliabile ricorrere al più traspirante dei tessuti: sua maestà il lino. In alternativa, cotone leggerissimo, ma mai e poi mai tessuti sintetici, nemmeno quelli tecnici che in condizioni di scarso ricambio d’aria perdono efficacia.