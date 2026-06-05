Educazione al rispetto e alle relazioni: per tre studenti su 4 quest'anno è già stata realtà | Quella sessuale invece...

Il titolare di Viale Trastevere ci ha sempre tenuto a sottolineare che "il governo per la prima volta ha reso stabilmente obbligatoria in tutti i gradi di scuola l'educazione al rispetto, alle relazioni e alla empatia" e che "non è vero che non si farà l'educazione sessuale in senso biologico: continuerà a farsi nei programmi di scienze in tutti i gradi di scuola".