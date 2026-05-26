Dolcetto senza scherzetto: la riforma gentile della scuola secondo Roberto, il prof empatia

Al contrario, Roberto sceglie di indossare abiti streetwear e di portare in aula sorrisi e dolcetti (e niente scherzetti). Un aspetto di immediato impatto, all'apparenza eccessivamente informale, ma che non è un vezzo passeggero, bensì rappresenta una precisa scelta comunicativa: eliminare le barriere per costruire un ponte basato sulla verità e sulla trasparenza.