Bergamo, Almè è il comune più videosorvegliato d'Italia: una telecamera ogni 28 abitanti

Il "Grande fratello" in salsa orobica è opera del sindaco leghista Massimo Bandera. In dieci anni, da quando cioè era stato eletto per la prima volta, ha incrementato il numero delle telecamere, che da 46 è balzato a 150. Il tutto a fronte di 5.460 abitanti. Numeri già di per sè impressionanti che saranno rivisti al rialzo a partire dalle prossime settimane. La prefettura di Bergamo ha infatti acceso semaforo verde a una richiesta di ulteriori 31 impianti, mentre altri 10 arriveranno in autunno. L'obiettivo? Toccare quota 200 molto presto, magari anche implementando i nuovi sistemi con l'intelligenza artificiale come già stanno facendo diversi altri comuni.