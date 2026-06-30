69enne vive in un'auto a Milano, arriva la proposta di una casa a Bergamo

"Apro la mia casa alla signora - ha specificato Laura - le offro la possibilità di stare qui con noi, la mia è una famiglia numerosa con tre figli maschi e tre cani, avrebbe un suo spazio, una sua intimità, una sua riservatezza, a casa c'è la possibilità di dargli anche questo, diciamo un mesetto di ferie nelle colline bergamasche".

"Io non saprei come ringraziare la signora perché non me l'aspettavo - le parole di Joanne - sono un po' emozionata, cosa posso dire alla signora, ce ne fossero tante persone come lei". "Questa cosa mi ha toccato profondamente - ha aggiunto visibilmente commossa la donna - la ringrazio, in questo momento sono un po' emozionata".