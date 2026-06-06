Negli ultimi sei anni il costo degli affitti nei principali capoluoghi italiani è aumentato a un ritmo nettamente superiore rispetto a quello degli stipendi. Una tendenza che sta rendendo sempre più difficile l'accesso alla casa e che rischia di trasformarsi in un freno per l'economia e l'occupazione. L'analisi realizzata dalla Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) sui dati del mercato immobiliare e sull'andamento delle retribuzioni mostra un quadro chiaro: dal 2019 al 2025 i canoni di locazione per un appartamento standard di 70 metri quadrati sono cresciuti in quasi tutte le città italiane con incrementi compresi tra il 19% e il 50%, mentre gli stipendi netti hanno registrato aumenti molto più contenuti.