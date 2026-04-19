La prima regola è semplice: nessuna vuole fare la badante di nessuno. La seconda anche: guai a parlare di soluzione di ripiego. Nelle case condivise delle nuove over 60 si cena insieme, si divide la spesa, si litiga per il volume della televisione e poi si prenota un weekend a Lisbona. C'è chi ha divorziato dopo trent'anni di matrimonio, chi è rimasta vedova, chi, semplicemente, non ha più voglia di abitare da sola in un appartamento troppo silenzioso. Così, invece di rincorrere l'idea tradizionale della vecchiaia, fatta di isolamento, nipoti a intermittenza e giornate da riempire, queste donne stanno inventando un modello completamente diverso. Più simile a un'amicizia organizzata che a una struttura assistita. Si chiama cohousing ed è il fenomeno che sta cambiando il modo in cui le donne immaginano il loro futuro: non più sole, ma insieme e ancora protagoniste della propria vita.