Cohousing al femminile riscrive la terza età: perché sempre più donne over 60 scelgono di vivere insieme
Sempre più over 60 scelgono di non invecchiare da sole, tra aperitivi condivisi, mutuo aiuto e libertà per combattere la solitudine e sentirsi ancora vivedi Simona Pisoni
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La prima regola è semplice: nessuna vuole fare la badante di nessuno. La seconda anche: guai a parlare di soluzione di ripiego. Nelle case condivise delle nuove over 60 si cena insieme, si divide la spesa, si litiga per il volume della televisione e poi si prenota un weekend a Lisbona. C'è chi ha divorziato dopo trent'anni di matrimonio, chi è rimasta vedova, chi, semplicemente, non ha più voglia di abitare da sola in un appartamento troppo silenzioso. Così, invece di rincorrere l'idea tradizionale della vecchiaia, fatta di isolamento, nipoti a intermittenza e giornate da riempire, queste donne stanno inventando un modello completamente diverso. Più simile a un'amicizia organizzata che a una struttura assistita. Si chiama cohousing ed è il fenomeno che sta cambiando il modo in cui le donne immaginano il loro futuro: non più sole, ma insieme e ancora protagoniste della propria vita.
La rivoluzione delle over 60
Per decenni l'immaginario della terza età al femminile è stato legato alla rinuncia: i figli ormai lontani, la vedovanza, le giornate silenziose in appartamenti troppo grandi. Le donne della generazione dei baby boomer hanno maggiore autonomia economica, reti sociali più solide e, soprattutto, una nuova idea di libertà. Dopo una vita trascorsa a occuparsi degli altri, molte scelgono, finalmente, di progettare un'esistenza su misura per sé. In compagnia di altre donne. Non sorprende, quindi, che il cohousing femminile venga percepito come un modo per continuare a vivere pienamente, e non semplicemente aspettare l'arrivo della vecchiaia.
A Londra esiste persino una comunità diventata simbolo internazionale di questo modello: Older Women’s CoHousing (OWCH), conosciuta come New Ground Cohousing. Ventisei donne over 50 hanno progettato insieme appartamenti privati e grandi spazi comuni per invecchiare insieme senza perdere autonomia.
Il valore emotivo della convivenza
La vera forza del cohousing non è solo pratica. È psicologica. Le donne, spiegano numerosi studi sociologici, tendono a costruire relazioni amicali più profonde e durature rispetto agli uomin e quando il partner manca per scelta, separazione o lutto riescono più facilmente a trasformare l'amicizia in una rete concreta di sostegno. Ed è qui che il cohousing cambia completamente prospettiva: non è assistenza, ma comunità.
Una ricerca pubblicata sul Journal of Women & Aging ha rilevato che nelle comunità di senior cohousing il livello di solitudine percepita è, significativamente, inferiore rispetto alla media nazionale, mentre aumentano senso di appartenenza e soddisfazione personale. Il punto non è solo avere qualcuno accanto, ma sentirsi ancora necessarie.
La solitudine è il vero nemico dell'invecchiamento
Negli ultimi anni la comunità scientifica ha iniziato a trattare la solitudine cronica come un vero fattore di rischio per la salute. Un isolamento sociale negli anziani sono associati a peggiori condizioni fisiche e mentali, fino a essere considerati una questione di salute pubblica. Parallelamente, diverse ricerche sul cohousing mostrano effetti positivi su benessere psicologico, percezione di sicurezza e qualità della vita: gli spazi condivisi favoriscano supporto reciproco, socialità spontanea e riduzione dell'isolamento, soprattutto, nelle persone anziane. Tradotto nella vita quotidiana significa sapere che, se non apri la porta per due giorni, qualcuno busserà; il pranzo sarà in compagnia.
Il lusso contemporaneo è avere una comunità
Certo, dividere le spese aiuta: affitti, bollette e costi della vita rendono il cohousing anche una soluzione economicamente interessante, soprattutto nelle grandi città, dove la vita è più cara. Tuttavia, sarebbe riduttivo fermarsi qui. Per molte donne mature il vero lusso contemporaneo non è la villa isolata, ma una rete umana affidabile, magari un giardino condiviso e una cena improvvisata con le conviventi per fare quattro chiacchiere. La possibilità di chiedere aiuto senza sentirsi un peso.
Il successo di progetti come New Ground Cohousing nasce proprio da questa intuizione: costruire spazi dove autonomia e relazione possano convivere. Ogni residente ha il proprio appartamento, ma esistono sale comuni, lavanderie condivise, orti e aree relax pensate per favorire gli incontri spontanei.
La convivenza è sempre perfetta? Naturalmente il cohousing non è una favola senza attriti. Vivere insieme richiede compromessi, capacità di mediazione e rispetto degli spazi personali. Le comunità più strutturate prevedono regole precise, assemblee, divisione dei compiti e momenti di confronto perché la condivisione funziona solo quando resta una scelta libera e non un sacrificio imposto. Eppure, nonostante le inevitabili tensioni, chi sceglie questa strada racconta spesso la stessa sensazione: sentirsi più viva.
Il futuro della vecchiaia è condiviso
Per anni l'invecchiamento è stato raccontato come un progressivo restringimento del mondo. Il cohousing ribalta, completamente, questa visione: propone una versione attiva e soddisfacente, dove relazioni sociali, autonomia e partecipazione diventano elementi fondamentali del benessere.