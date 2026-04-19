Certo, il nuovo trend è partito da un immaginario filtrato e idealizzato, dove la "nonna italiana" evocata online vive in una Toscana eterna, tra casali assolati e tovaglie di lino, lontana da bollette e precarietà, una situazione molto distante dalla quotidianità. È una fantasia, più che una fotografia. Ma forse è proprio questo il punto: offrire una via di fuga simbolica, un modello alternativo a cui aspirare. Come a dire esiste qualcosa oltre il display dello smartphone, i reel e le stories. Basta solo immergersi nella vita reale e fare, com facevano le nonne.