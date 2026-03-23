Brain fry, troppa intelligenza artificiale? Ecco quando ci "frigge il cervello" e come evitarlo

C'è poi un altro aspetto, più sottile, ma altrettanto potente: il confronto. L'AI è veloce, precisa, instancabile. E inevitabilmente finiamo per misurarci con lei. Spoiler: è una gara persa in partenza. Questa dinamica genera un senso di inadeguatezza difficile da ignorare. Non perché siamo meno capaci, ma perché stiamo giocando con regole che non sono umane. Il risultato è un mix di insoddisfazione e insicurezza che, a lungo andare, può sfociare in vero e proprio burnout.