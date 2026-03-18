Sentenze "inventate" con l'intelligenza artificiale: nei guai un avvocato e il suo assistito

"Il difensore si è avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie". A queste conclusioni è giunto il tribunale di Siracusa che ha condannato un avvocato per aver fatto un uso scorretto dell'Ia nel difendere il proprio cliente. L'algoritmo infatti aveva riportato alcuni passaggi di quattro sentenze della Cassazione che, seppur esistenti, parlavano di tutt'altro.