Oltre un milione di followers

Usa, ecco Jessica Foster: la soldatessa che fa impazzire il mondo Maga, ma è creata con l'Ia

Il suo account è stato rimosso da Instagram per violazione delle norme della piattaforma, ma le immagini della soldatessa continuano a rimbalzare sul web

22 Mar 2026 - 08:31
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Quegli scatti nei quali posa accanto a un caccia F-22 Raptor, o indossa la mimetica nel deserto o scorta Donald Trump su una pista d'atterraggio il primo giorno degli attacchi Usa contro l'Iran, l'hanno fatta diventare virale in poco tempo. Per molti Jessica Foster, soldatessa americana, è diventata subito "ragazza dei sogni" e su Instagram, stando al Washington Post, in meno di quattro mesi aveva già superato il milione di follower. Peccato però che Jessica Foster non esiste, è una soldatessa creata con l'intelligenza artificiale. L'account è stato poi bannato da Instagram per violazione delle norme della piattaforma. 

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Strategia sempre più diffusa negli Usa

 La sua ascesa sul web mette in evidenza una strategia sempre più diffusa negli Stati Uniti. Proliferano gli account di destra che propinano un patriottismo mescolato a pornografia soft-core e che utilizzano profili femminili fittizi e immagini estremamente realistiche per accaparrarsi spettatori, monetizzare il loro interesse e guadagnare punti politici. Account che mostrano donne generate dall'intelligenza artificiale - soldatesse, camioniste e agenti di polizia sostenitrici di Trump - hanno costruito un seguito in rapidissima crescita su piattaforme come TikTok, Instagram e X.

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