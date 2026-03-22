Usa, ecco Jessica Foster: la soldatessa che fa impazzire il mondo Maga, ma è creata con l'Ia

Quegli scatti nei quali posa accanto a un caccia F-22 Raptor, o indossa la mimetica nel deserto o scorta Donald Trump su una pista d'atterraggio il primo giorno degli attacchi Usa contro l'Iran, l'hanno fatta diventare virale in poco tempo. Per molti Jessica Foster, soldatessa americana, è diventata subito "ragazza dei sogni" e su Instagram, stando al Washington Post, in meno di quattro mesi aveva già superato il milione di follower. Peccato però che Jessica Foster non esiste, è una soldatessa creata con l'intelligenza artificiale. L'account è stato poi bannato da Instagram per violazione delle norme della piattaforma.