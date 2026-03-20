Usa, l'amministrazione Trump fa causa a Harvard: "Violati i diritti degli studenti ebrei"

L'amministrazione Trump ha fatto causa a Harvard per antisemitismo. Nell'azione legale si sostiene che l'ateneo non abbia tutelato i propri studenti ebrei e israeliani, ignorando il presunto clima di ostilità all'interno del campus e rifiutandosi di applicare le normative contro le molestie. La causa, depositata presso il tribunale distrettuale federale del Massachusetts, punta a obbligare l'università a conformarsi alle leggi sui diritti civili e a recuperare i milioni di dollari dei contribuenti che Harvard ha ricevuto pur trovandosi, secondo l'accusa, in violazione della legge. Secondo quanto riportato nei documenti processuali, Harvard dovrebbe ricevere, nel prossimo periodo, oltre 2,6 miliardi di dollari in sovvenzioni dal dipartimento della Salute e da altre agenzie federali. La Casa Bianca indaga da mesi su Harvard, finita nel mirino della campagna di Trump per riformare il sistema dell'istruzione.