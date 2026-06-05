Bergamo, le rubano la bici mentre è in Comune dall'assessore alla Sicurezza

Mercoledì pomeriggio, a una commerciante che si trovava in Comune a Bergamo per parlare con l'assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni è stata rubata la bici. "È il colmo, una barzelletta. Non avevo neppure staccato il computerino di bordo dal manubrio perché mi sono detta: la lego qui con la catena davanti al Comune, sotto le telecamere, entro a parlare di sicurezza con l'assessore, chi vuoi che me la rubi? E invece...", ha dichiarato a L'Eco di Bergamo la donna, Monica Longhi. Il mezzo era stato comprato due anni fa per ottomila euro.