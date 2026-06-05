Bergamo, le rubano la bici mentre è in Comune dall'assessore alla Sicurezza

Mercoledì pomeriggio, a una commerciante che si trovava in Comune a Bergamo per parlare con l'assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni è stata rubata la bici. "È il colmo, una barzelletta. Non avevo neppure staccato il computerino di bordo dal manubrio perché mi sono detta: la lego qui con la catena davanti al Comune, sotto le telecamere, entro a parlare di sicurezza con l'assessore, chi vuoi che me la rubi? E invece...", ha dichiarato a L'Eco di Bergamo la donna, Monica Longhi. Il mezzo era stato comprato due anni fa per ottomila euro.
Come riporta L'Eco di Bergamo, il fatto è accaduto tra le 17 e le 18 mentre Longhi si trovava dall'assessore per parlare di sicurezza con altri commercianti dopo diverse spaccate in centro. "Uscita, la bici non c'era più: su consiglio dello stesso assessore, che ringrazio, ho sporto denuncia alla polizia locale, che ora visionerà le telecamere. Comunque è incredibile: a mio figlio ne avevano appena rubata un'altra, mentre mia madre nella sua vita ha collezionato trenta furti di bici. Mi chiedo dove stiamo andando in questa città", ha aggiunto la donna.