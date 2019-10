Milano, gli rubano la bici il giorno del suo compleanno: i vigili gliene regalano una nuova

Da Milano una storia a lieto fine, David, 6 anni, è disperato e si rivolge ai vigili di Milano perché, proprio il giorno del suo compleanno, qualcuno gli ha rubato la bicicletta. Il caso non è di ordinaria amministrazione e colpisce la polizia municipato. Così Enzo Zaninelli, del comando della Polizia locale del Municipio 6 decide di organizzare una colletta per aiutare David. Non riuscendo a trovare il colpevole del furto e la refertiva, i vigili di zona donano al bimbo una nuova due ruote, con tanto di fischietto e cappellino delle forze dell'ordine.