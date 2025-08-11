Gli rubano la bici elettrica e pubblica il video ma il ladro lo denuncia: "Mi hai diffamato"

Un furto trasformato in un caso giudiziario dal sapore paradossale. A Caerano di San Marco, in provincia di Treviso, Cristian ha visto sparire la sua bicicletta elettrica dal cortile di casa, sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza. Convinto di poter incastrare il responsabile, ha pubblicato il video sui social per chiedere aiuto e segnalare l'accaduto. Ma il ladro, già identificato e denunciato, ha reagito minacciando a sua volta di sporgere querela per diffamazione contro chiunque avesse diffuso quelle immagini. Peraltro non è la prima volta che succede e sempre nel Trevigiano: un commerciante che aveva diffuso il video del furto subito si era visto minacciare di querela da parte del malvivente.