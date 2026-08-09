Caso Schengen, famiglie con bambini bloccate per ore a Minorca | Tajani: "Ritorsione di Sanchez inaccettabile, spero presto nella revoca"

Unione europea, quando è stato sospeso Schengen
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Disavventura per una quarantina di italiani al primo giorno di stretta spagnola. Il vicepremier e ministro degli Esteri in un'intervista sottolinea: "Non abbiamo rotto i rapporti diplomatici, dovevamo proteggere i confini da possibile minaccia jidahista"
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A Minorca il primo giorno della stretta su Schengen da parte spagnola si è trasformato in incubo per una decina di famiglie italiane, rimaste a terra per un cavillo dovuto ai nuovi controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia e lì diretti. La mossa, annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta, è scattata nella mezzanotte tra venerdì e sabato e ha provocato le prime conseguenze. "La politica ci ha rovinato la vacanza", il commento di uno dei viaggiatori a Il Messaggero, dopo il lieto fine della vicenda arrivato dopo ore di attesa nello scalo dell'isola. Intanto, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un'intervista a La Stampa, afferma: "È Sanchez che ha drammatizzato, la ritorsione spagnola è inaccettabile, spero presto nella revoca. Noi ripristineremo Schengen a pericolo finito, c'è una minaccia jidahista: il rischio, come dice anche la stampa spagnola, sono i movimenti secondari dei non marocchini". E precisa: "Non abbiamo rotto i rapporti diplomatici".
La barriera fatta di controlli incrociati tra Spagna e in Italia nei rispettivi porti e aeroporti, "rallenta" migliaia di viaggiatori, in vacanza e non. Su Il Messaggero la disavventura di alcune famiglie italiane con bambini bloccate per ore a Minorca.
Sarebbero state, una decina, come riferisce il quotidiano, quelle protagoniste di uno stop imprevisto ai controlli all'aeroporto di Minorca. Tra queste, due sono abruzzesi, una di Sulmona e una di Pescara. Con la comitiva rimasta per ore in aeroporto senza sapere come sarebbero riuscite a tornare a casa. Una quarantina di persone in tutto, molte con figli piccoli al seguito.
Il problema, ricostruisce Il Messaggero, è esploso quando la carta d'imbarco di un bambino di Sulmona di 10 anni è stata bloccata al gate. L'agenzia che aveva organizzato il viaggio aveva prenotato i voli distinguendo i passeggeri per sesso, ma non per età, una procedura che fino a quel momento non aveva creato problemi, sottolinea il quotidiano. Ma, con la sospensione di Schengen, il sistema ha fermato l'imbarco "perché il posto assegnato non risultava corrispondere a quello previsto per un minore".
"Siamo rimasti per ore in aeroporto senza sapere come e se saremmo tornati a casa, con famiglie che avevano figli di otto mesi, la politica ci ha rovinato la vacanza", ha raccontato a Il Messaggero il padre sulmonese, 56 anni.
Lo stop all'imbarco ha infatti coinvolto tutte le famiglie del gruppo con figli al seguito. Dopo ore di attesa, soltanto in tarda serata il lieto fine: gli italiani sono riusciti a partire per rientrare in Italia con un altro volo.
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"Non abbiamo fatto nessun putiferio. Abbiamo sospeso Schengen, come prevedono i Trattati, perché a Ceuta è successo qualcosa di straordinario", risponde il vicepremier Tajani nell'intervista a La Stampa.
"Ancora oggi il sindaco Vivas dice che lì sono rimasti tra 8mila e 11mila migranti. E migliaia sono sub-sahariani che non possono essere rimpatriati. Piuttosto, ciò che è incomprensibile e del tutto inaccettabile è la reazione spagnola. Non si revoca Schengen solo per ritorsione, senza una ragione, creando un danno al turismo. Possiamo dire invece che qualcosa non ha funzionato, davanti alle immagini di Ceuta e a centomila in fuga dal Marocco?", continua.
"Noi siamo per favorire l'immigrazione regolare utile alla nostra economia. Ma la dignità delle persone non si rispetta consegnando i migranti ai trafficanti di esseri umani, alla morte in mare, a un'accoglienza priva di una prospettiva di integrazione. La nostra formula è quella di Berlusconi: accordi con i Paesi di origine, formazione in loco, flussi regolari, integrazione", aggiunge Tajani.
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"La Spagna non ha vigilato come avrebbe dovuto. E la politica del 'venite tutti e sarete regolarizzati', come ha fatto con un milione di immigrati, è un messaggio negativo che mette a rischio la sicurezza di tutti. A me sembra che questa preoccupazione sia condivisa in Europa", aggiunge il vicepremier Tajani, che precisa: "Noi non siamo contro la Spagna, ma abbiamo il dovere di proteggere i nostri confini. E non c'è dubbio che gli arrivi dall'Africa sub-sahariana rappresentino una minaccia jihadista. La stessa polizia spagnola ha fermato persone sospette".
"Noi abbiamo preso la decisione per porti e aeroporti, e riguarda cittadini di Paesi terzi. Secondo l'intelligence spagnola c'è il rischio di una nuova ondata entro Ferragosto: non revocare la misura è una precauzione. Ci auguriamo di poter revocare la sospensione presto, appena non ci sarà più rischio", conclude.