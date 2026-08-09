Caso Schengen, famiglie con bambini bloccate per ore a Minorca | Tajani: "Ritorsione di Sanchez inaccettabile, spero presto nella revoca"

A Minorca il primo giorno della stretta su Schengen da parte spagnola si è trasformato in incubo per una decina di famiglie italiane, rimaste a terra per un cavillo dovuto ai nuovi controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia e lì diretti. La mossa, annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta, è scattata nella mezzanotte tra venerdì e sabato e ha provocato le prime conseguenze. "La politica ci ha rovinato la vacanza", il commento di uno dei viaggiatori a Il Messaggero, dopo il lieto fine della vicenda arrivato dopo ore di attesa nello scalo dell'isola. Intanto, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un'intervista a La Stampa, afferma: "È Sanchez che ha drammatizzato, la ritorsione spagnola è inaccettabile, spero presto nella revoca. Noi ripristineremo Schengen a pericolo finito, c'è una minaccia jidahista: il rischio, come dice anche la stampa spagnola, sono i movimenti secondari dei non marocchini". E precisa: "Non abbiamo rotto i rapporti diplomatici".