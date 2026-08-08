Crisi migratoria di Ceuta, l'Ue sente Roma e Madrid: "I controlli saranno temporanei" | Verifiche sul 5-10% dei passeggeri in arrivo dall'Italia

"Sono in contatto regolare con il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, sulla situazione a Ceuta. L'Ue apprezza gli sforzi congiunti di Marocco e Spagna per riportare la situazione sotto controllo e garantire che la stragrande maggioranza degli arrivi sia rientrata in Marocco", ha scritto su X la commissaria Ue per il Mediterraneo, Dubravka Šuica. "Questi sforzi continuano. Ci impegniamo a collaborare e a seguire da vicino l'evolversi della situazione. Non possiamo e non permetteremo che i trafficanti mettano a rischio la vita delle persone con false promesse. La lotta contro l'immigrazione clandestina, e in particolare contro i trafficanti, è una sfida comune. Sfide che possiamo affrontare solo insieme", ha aggiunto Šuica.