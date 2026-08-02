Migranti, l'Unione Europea apre all'esame delle proposte degli Stati sugli hub di rimpatrio

A sostegno dell'iniziativa italiana si è consolidato nel tempo un gruppo di Paesi che vede in prima fila Danimarca e Paesi Bassi. Attorno a questo nucleo si è formato un fronte più ampio che comprende anche Austria, Grecia e Germania. Proprio la collaborazione tra questi governi e l'Italia viene indicata come uno degli elementi che hanno contribuito all'individuazione delle possibili sedi per gli hub europei. Negli ultimi mesi il sostegno politico si è rafforzato ulteriormente. Dopo la crisi di Ceuta, venti governi hanno sottoscritto una lettera promossa da Italia e Danimarca per chiedere un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione.