Crisi dei migranti a Ceuta, martedì la videocall dei ministri degli Interni dell'Ue | Sánchez: "Lo stop a Schengen dettato da ignoranza"

Re Felipe VI di Spagna ha espresso "preoccupazione e indignazione" per i "gravi eventi" avvenuti a Ceuta e Melilla, affermando che "lo Stato deve vigilare sulla loro sicurezza ed evitare che questi fatti, costati la triste e tragica perdita di decine di vite, si ripetano". A riferirlo la Casa Reale spagnola in una nota. Il sovrano ha inoltre chiesto misure che trasmettano "in modo unito e determinato" la "vicinanza e l'affetto" del resto del Paese alle popolazioni delle due città autonome in Marocco. Secondo la Zarzuela, Felipe VI è rimasto in contatto con il premier Sánchez, con il leader dell'opposizione, Nunez-Feijoo e con i presidenti di Ceuta e Melilla per seguire gli sviluppi della crisi.