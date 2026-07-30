Cosa vuol dire che Ceuta è un'exclave, la differenza con enclave e isola amministrativa

Migliaia di persone che in poche ore hanno superato il confine tra il Marocco e Ceuta, arrivando a nuoto, con materassini gonfiabili o scavalcando le barriere di frontiera. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalle autorità spagnole, gli ingressi registrati in un solo giorno sarebbero stati tra le 1.500 e le 2.000 persone, il numero più alto dal 2021, con almeno nove vittime accertate durante la traversata. La città le cui strutture di accoglienza sono già al collasso, è tornata al centro delle cronache internazionali proprio per la sua natura geografica particolare: Ceuta è infatti, un lembo di territorio politicamente spagnolo che si trova però geograficamente in Africa, circondato su tre lati dal Marocco e bagnato sul quarto dal Mediterraneo. E le parole che tornano a circolare per descrivere questo status particolare di Ceuta sono tre, assonanti alle orecchie dei non addetti ai lavori ma non equivalenti: exclave, enclave e isola amministrativa.