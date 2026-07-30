Cosa vuol dire che Ceuta è un'exclave, la differenza con enclave e isola amministrativa

Migliaia di persone che in poche ore hanno superato il confine tra il Marocco e Ceuta, arrivando a nuoto, con materassini gonfiabili o scavalcando le barriere di frontiera. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalle autorità spagnole, gli ingressi registrati in un solo giorno sarebbero stati tra le 1.500 e le 2.000 persone, il numero più alto dal 2021, con almeno nove vittime accertate durante la traversata. La città le cui strutture di accoglienza sono già al collasso, è tornata al centro delle cronache internazionali proprio per la sua natura geografica particolare: Ceuta è infatti, un lembo di territorio politicamente spagnolo che si trova però geograficamente in Africa, circondato su tre lati dal Marocco e bagnato sul quarto dal Mediterraneo. E le parole che tornano a circolare per descrivere questo status particolare di Ceuta sono tre, assonanti alle orecchie dei non addetti ai lavori ma non equivalenti: exclave, enclave e isola amministrativa.
Cos'è un'exclave
Un'exclave è una porzione di territorio che appartiene politicamente e amministrativamente a uno Stato, ma che è fisicamente separata dal resto del territorio nazionale, spesso perché interposta tra altri Paesi o divisa da un tratto di mare. Il punto di vista è quello dello Stato "madre": Ceuta, per Madrid, è un'exclave, perché per raggiungerla dal territorio spagnolo continentale bisogna per forza attraversare il Marocco o il Mediterraneo. Lo stesso vale per Melilla, l'altra città spagnola sulla costa nordafricana.
Un altro caso scolastico è Kaliningrad: la regione russa affacciata sul Baltico è separata dal resto della Russia da Lituania e Polonia, entrambe membri dell'Unione Europea e della Nato. Anche l'Alaska, rispetto agli Stati Uniti continentali, è un'exclave in senso stretto, dato che per raggiungerla via terra occorre attraversare il Canada.
Cos'è un'enclave
L'enclave descrive lo stesso tipo di territorio, ma dal punto di vista opposto: quello dello Stato che lo circonda. Ceuta, osservata dal Marocco, è un'enclave, perché è un territorio straniero interamente racchiuso (o quasi, nel caso di Ceuta, che ha uno sbocco al mare) entro i confini marocchini. Exclave ed enclave sono quindi due facce della stessa medaglia geografica: cambia solo la prospettiva da cui si guarda il confine.
L'esempio più puro di enclave è quello di Lesotho, uno Stato indipendente completamente circondato dal territorio del Sudafrica: per il Lesotho è semplicemente il proprio Paese, ma per il Sudafrica è un'enclave a tutti gli effetti. Un altro esempio è San Marino, enclave rispetto all'Italia, o il Vaticano, enclave all'interno della città di Roma. In Europa esistono anche micro-casi curiosi, come Baarle-Hertog e Baarle-Nassau, al confine tra Belgio e Paesi Bassi, dove decine di piccoli appezzamenti belgi e olandesi si incastrano gli uni negli altri lungo la stessa strada.
Cos'è un'isola amministrativa
L'isola amministrativa, o exclave amministrativa, è un caso diverso e meno noto: si tratta di una porzione di territorio circondata da altre suddivisioni interne dello stesso Stato (regioni, province, comuni, contee) e non da confini internazionali. Non c'è quindi un altro Paese di mezzo, ma un'anomalia nella mappa amministrativa interna, spesso frutto di eredità storiche, accordi feudali o riforme dei confini mai del tutto completate.
In Italia un esempio è il comune di Campione d'Italia che, prima di far parte dell'Unione doganale con l'ingresso nell'area Schengen, era circondato dal territorio svizzero pur essendo amministrativamente parte della provincia di Como: un caso ibrido tra exclave internazionale e isola amministrativa. Un esempio più puro, interno a un solo Paese, è quello della contea di Kalawao, nelle Hawaii, geograficamente isolata sull'isola di Molokai ma priva di collegamenti stradali con le contee vicine se non tramite un sentiero impraticabile o la barca. Anche in Germania esistono comuni come Büsingen am Hochrhein che, pur essendo un'exclave rispetto al resto del Paese (è circondato dalla Svizzera), fa parte amministrativamente del distretto di Costanza, generando una doppia anomalia territoriale.
I tre termini raccontano la stessa geografia da tre angolazioni diverse: exclave è il punto di vista di chi possiede il territorio separato, enclave è il punto di vista di chi lo circonda, isola amministrativa è la versione "in miniatura" dello stesso fenomeno, tutta interna ai confini di un solo Stato. Ceuta, in questo senso, è il caso da manuale: exclave per la Spagna, enclave per il Marocco, e proprio per questa doppia natura, da decenni uno dei punti più sensibili delle frontiere esterne dell'Unione Europea.