Ceuta, l'ondata migratoria è incontenibile: 2mila persone invadono l'exclave spagnola

Arrivano da tutte le parti: sia percorrendo tratti di costa sia aggirando a nuoto il frangiflutti che segna il confine con la città autonoma. Sono i circa 2mila migranti, di nazionalità marocchina e algerina e perlopiù giovanissimi, che sono entrati senza controllo nell'exclave spagnola di Ceuta, dando vita a un'ondata migratoria che, segnalano i media spagnoli, ha messo in grave difficoltà la Guardia Civil e i servizi di emergenza, ormai impegnati quasi esclusivamente nell'assistenza ai feriti. In tanti si sono diretti verso il Centro di permanenza temporanea per immigrati (CETI), già da giorni al collasso. Un'invasione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali, che hanno chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Il governo centrale ha negato la richiesta, ma ha deciso di mobilitare l'esercito in appoggio degli agenti della Guardia Civil.