Ceuta, "almeno 49mila i migranti entrati in 24 ore" | I morti nell'attraversamento a nuoto salgono a 19

Secondo il quotidiano spagnolo, il numero di giovani che sta rientrando in Marocco è considerevole e cresce di ora in ora. Tornano via mare o via terra perché affermano che in città c'è troppa gente, non trovano un posto dove dormire, i negozi e i bar servono solo i residenti di Ceuta e non riescono a trovare cibo, riporta il media iberico. Alcuni hanno denunciato maltrattamenti da parte degli abitanti di alcuni quartieri che hanno tirato sassi e li hanno minacciati con armi.