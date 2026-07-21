Migranti: Europol smantella rete di trafficanti nei Balcani, sette arresti in tre Paesi

I migranti trasportati erano principalmente cittadini egiziani, iracheni e siriani. Secondo gli investigatori, la rete utilizzava piccoli veicoli per trasferire i migranti attraverso Grecia, Bulgaria e Romania, prima di farli salire su camion per l'ultima parte del viaggio verso l'Italia. I sospettati avrebbero inoltre noleggiato veicoli con documenti d'identità autentici e falsificati senza poi restituirli, acquistato e registrato automobili a nome di terzi o società di comodo e utilizzato veicoli rubati, soprattutto provenienti dalla Grecia. La rete avrebbe operato attraverso cellule dedicate in Grecia, Bulgaria e Romania, con membri che si spostavano frequentemente nei Balcani per coordinare le rotte. Europol ha facilitato lo scambio e l'analisi delle informazioni operative e, durante l'operazione, ha inviato in Grecia un esperto con un ufficio mobile per consentire verifiche in tempo reale nelle proprie banche dati.