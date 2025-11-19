Roma, sgominata rete di sfruttamento della prostituzione: 21 fermi tra Italia e Romania

L'operazione è stata resa possibile grazie a un articolato lavoro congiunto tra le autorità italiane e romene, avviato dopo l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino romeno ricercato per tratta, sfruttamento della prostituzione e associazione per delinquere. L'esecuzione dell'arresto in via dei Ciclamini, a Roma, ha permesso agli inquirenti di ricostruire i legami e le dinamiche di un'organizzazione attiva da tempo, con ramificazioni e complicità oltre confine. Europol ed Eurojust hanno fornito supporto analitico e giudiziario, facilitando gli scambi informativi tra gli organismi coinvolti e coordinando le fasi operative che hanno portato ai 21 fermi complessivi. La Rete @on diretta dalla DIA ha contribuito agli approfondimenti sulle connessioni transnazionali del gruppo e sui flussi di denaro verso la Romania.