Qualiano (Napoli), multe fino a 500 euro a prostitute e clienti | Vietato anche solamente rallentare

Ordinanza del sindaco contro il meretricio: "È un provvedimento in difesa di cittadini e del quieto vivere"
© Istockphoto
Chi adesca prostitute o contratta prestazioni sessuali a pagamento in strada verrà punito con una sanzione fino a 500 euro. Lo ha stabilito il sindaco di Qualiano, Comune a nord di Napoli, Raffaele de Leonardis. La multa vale sia per le meretrici sia per i clienti. È anche vietato rallentare, fermarsi o compiere manovre pericolose per contattare le prostitute.
"Con l'ordinanza n. 16 del 6 novembre 2025, ho disposto un provvedimento urgente di contrasto al fenomeno della prostituzione su strada nelle aree periferiche di Qualiano, in particolare lungo la Circumvallazione Esterna e la zona Asi, dove la situazione di degrado e pericolo per la circolazione è diventata insostenibile", ha scritto sui social il sindaco de Leonardis.
"Questa misura nasce da una necessità concreta di tutela del decoro urbano e della sicurezza pubblica. Non si tratta di una decisione contro qualcuno, ma a difesa dei cittadini, del diritto al quieto vivere e della vivibilità di aree troppo spesso luogo di comportamenti indecorosi e pericolosi. L’ordinanza vieta qualsiasi forma di adescamento o contrattazione di prestazioni sessuali a pagamento su strada, sia da parte di chi esercita il meretricio sia da parte dei clienti, con sanzioni fino a 500 euro", ha spiegato.
"Inoltre - ha sottolineato il sindaco - è vietato rallentare, fermarsi o compiere manovre pericolose per contattare tali soggetti. Il Comune lavorerà in stretta sinergia con la Prefettura di Napoli e le forze dell'ordine per garantire che le norme siano rispettate. L'obiettivo è restituire decoro, sicurezza e rispetto a tutta la comunità qualianese".
Come scrive Il Mattino, anche Giugliano, Comune confinante con Qualiano, aveva adottato nel 2024 un provvedimento simile. Con una differenza: l'atto, a firma dell'allora vicesindaco Pietro Di Girolamo, colpiva solo chi veniva sorpreso a negoziare prestazioni sessuali. Dunque, interessava solo i clienti, non le prostitute. Nel caso di Qualiano, invece, la multa fino a 500 euro interessa anche le meretrici.