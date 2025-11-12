Qualiano (Napoli), multe fino a 500 euro a prostitute e clienti | Vietato anche solamente rallentare

"Questa misura nasce da una necessità concreta di tutela del decoro urbano e della sicurezza pubblica. Non si tratta di una decisione contro qualcuno, ma a difesa dei cittadini, del diritto al quieto vivere e della vivibilità di aree troppo spesso luogo di comportamenti indecorosi e pericolosi. L’ordinanza vieta qualsiasi forma di adescamento o contrattazione di prestazioni sessuali a pagamento su strada, sia da parte di chi esercita il meretricio sia da parte dei clienti, con sanzioni fino a 500 euro", ha spiegato.