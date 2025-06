Dal mostro di Terrazzo a Donato Bilancia, l'assassino dei treni: chi sono i killer delle prostitute

L'omicidio di Maria Denisa Adas, la escort scomparsa a Prato il 15 maggio e ritrovata morta e decapitata in un casolare a Montecatini Terme, è soltanto l'ultimo di una serie. Il suo presunto assassino, una insospettabile guardia giurata sposata e con figli, messo alle strette dagli inquirenti ha ammesso anche la morte di un'altra escort. Le prostitute, non a caso, sono le vittime preferite di alcuni serial killer perché più vulnerabili: lavorano in luoghi isolati e spesso hanno perso i contatti con parenti e amici. In caso di tragici eventi, infatti, non ci sarà mai nessuno a reclamarne la scomparsa. In Italia i più famosi killer di prostitute hanno il nome di Gianfranco Stevanin a Donato Bilancia. Ma non solo i soli.