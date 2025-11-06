Lei fa sesso con i clienti, lui ruba bancomat: coppia arrestata a Sorrento

Mentre lei consumava rapporti sessuali a pagamento, il compagno approfittava della distrazione dei "clienti" per recuperare dai loro portafogli carte bancomat o di credito e codice pin. Un'indagine dei carabinieri della compagnia di Sorrento ha portato all'arresto di una coppia accusata di furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le carte venivano poi utilizzate in pochi minuti per effettuare prelievi di contante e pagamenti in esercizi commerciali, in particolare per l’acquisto di "Gratta e vinci". Le vittime individuate dai militari sarebbero una trentina, tra novembre 2023 e maggio 2024.