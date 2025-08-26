Padova, tenta di strappare il braccialetto elettronico per andare dall'ex

A Piombino Dese, in provincia di Padova, un uomo è stato arrestato in flagranza mentre stava cercando di strappare il braccialetto elettronico per avvicinarsi all'ex compagna. Il suo tentativo è stato però segnalato ai carabinieri che lo hanno arrestato. Il protagonista è un cittadino romeno 53enne, accusato di danneggiamento e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

