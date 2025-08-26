Logo Tgcom24
Cronaca
ARRESTATO

Padova, tenta di strappare il braccialetto elettronico per andare dall'ex

Il protagonista è un cittadino romeno 53enne, accusato di danneggiamento e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa

26 Ago 2025 - 11:19
© Ansa

© Ansa

A Piombino Dese, in provincia di Padova, un uomo è stato arrestato in flagranza mentre stava cercando di strappare il braccialetto elettronico per avvicinarsi all'ex compagna. Il suo tentativo è stato però segnalato ai carabinieri che lo hanno arrestato. Il protagonista è un cittadino romeno 53enne, accusato di danneggiamento e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. 

Il tentativo di sviare i carabinieri

 Alla Centrale Operativa del 112 era giunto l'allarme relativo alla manomissione del braccialetto elettronico. La pattuglia in servizio di controllo del territorio ha raggiunto l'abitazione segnalata. L'uomo ha tentato di sviare i militari parlando di uno scherzo di un amico che avrebbe tentato di tagliare il braccialetto, ma poi ha ammesso di aver provato a strappare il dispositivo per eludere i controlli e avvicinarsi all'ex compagna.

L'arresto e la condanna

 Portato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cittadella, il Gip, durante l'udienza, ne ha convalidato l'arresto e ha condannato l'imputato a un anno di reclusione.

