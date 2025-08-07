La vittima aveva 46 anni, era di origine marocchina e lavorava come cuoca in un ristorante di Foggia. Era conosciuta nel quartiere e, secondo quanto emerso, si era rivolta al centro antiviolenza "Telefono Donna" già lo scorso aprile, segnalando le minacce e i comportamenti ossessivi dell’ex compagno, connazionale. La relazione con l’uomo era durata solo alcuni mesi ma aveva mostrato fin da subito segnali di pericolosità, tanto da spingere la donna a porvi fine. Era stata lei stessa a raccontare di essere seguita e minacciata. Nonostante le insistenze delle operatrici del centro, che le avevano proposto di rifugiarsi presso una struttura protetta o da parenti, la donna aveva scelto di restare a Foggia, nella sua casa.