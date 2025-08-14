Roma, rompe il braccialetto elettronico per tornare in carcere: arrestato un 31enne

Era ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma ha rotto il dispositivo perché, così ha detto alle forze dell'ordine, ne aveva abbastanza di starsene a casa e preferiva il carcere. Poi, quando i carabinieri di Marcellina (Roma) hanno eseguito la misura di custodia cautelare in carcere, ha dato in escandescenze. E' quanto accaduto a un 31enne, che era stato sottoposto dal Tribunale di Roma agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia.