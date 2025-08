Basciano non si presenta per il braccialetto elettronico, per il dj scattano i domiciliari

Scattano gli arresti domiciliari per Alessandro Basciano, il dj 35enne accusato di stalking nei confronti della ex compagna, la modella Sophie Codegoni, e sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna. La misura era diventata definitiva il 30 aprile con la pronuncia della Cassazione. Ma nella giornata di mercoledì 6 agosto Basciano non si è presentato all'appuntamento in commissariato di polizia a Milano per l'applicazione del braccialetto elettronico e il suo avvocato Leonardo D'Erasmo ha comunicato che il suo assistito non risiede più in Italia ma alle Canarie. Per lui vengono quindi immediatamente disposti i domiciliari, come era stato stabilito dal Tribunale del Riesame.