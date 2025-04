La Cassazione conferma: "Per Alessandro Basciano divieto di avvicinamento alla ex Codegoni"

Quest'ultima, a quanto si apprende, sarà però effettivamente disposta soltanto nel caso in cui sia lo stesso Basciano a non voler indossare il dispositivo e qualora non vi fosse la disponibilità. Disponendo il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri, i giudici del Riesame hanno osservato come l'uomo non avrebbe dato alcuna prova di aver capito il grave disvalore del suo comportamento, non solo continuando a screditare la ex, ma anche incolpandola di essere la responsabile dei suoi atteggiamenti aggressivi.