Sophie Codegoni: “Con Alessandro Basciano è finita”, ecco perché

Sophie Codegoni ha annunciato la fine della relazione con Alessandro Basciano in una storia pubblicata su Instagram: "Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto".

“Sono davvero a pezzi”

Profondamente ferita e delusa da Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha scritto ai fan: “Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina”. Influencer molto seguita, la Codegoni si prende una pausa prima di tornare ad aggiornare i follower: “Continuerò a lavorare attraverso i social, cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi”. Infine, un appello ai suoi sostenitori perché comprendano il periodo delicato che sta affrontando: “Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po' di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta”. E l’ultima stoccata ad Alessandro Basciano: “Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”. Lui non ha ancora replicato.