A Gallipoli è andato in scena uno show nello show, quando Alessandro Basciano ha regalato i fiori a Sophie Codegoni. "Le rose più grandi di me, sei un pazzo" ha scritto lei mostrando sui social l'enorme mazzo. Entrambi sono felicissimi ed emozionati mentre la folla riprende con gli smartphone il loro momento romantico e in sottofondo c'è la canzone "Tango" di Tananai. Le persone che li acclamano sono tantissime, ma quando si stringono in un abbraccio non esiste nessuno al di fuori di loro.

Amore folle Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si amano alla follia, ancora di più ora che sono genitori di Celine Blu. Si sono conosciuti nella casa del "Grande Fratello Vip" e la loro relazione è cresciuta di giorno in giorno. Si parlava di crisi tra loro, e gli indizi social sembravano testimoniare un allontanamento. Invece la coppia è più solida che mai e a Gallipoli lo ha dimostrato senza ombra di dubbio.