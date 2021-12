"Grande Fratello Vip 6", Alessandro Basciano pazzo di Sophie Codegoni: "Secondo me anche io le piaccio"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip 6" i nuovi ingressi generano nuovi equilibri. In particolare Alessandro Basciano, che senza mezzi termine confessa di avere un interesse per Sophie Codegoni. Attrazione che, secondo l'ex corteggiatore di "Uomini e Donne", è ricambiata: "Secondo me anche io le piaccio", confessa a Giacomo Urtis.