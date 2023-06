Loro non ne parlano apertamente, ma il fatto che abbiano smesso di seguirsi sui social è un indizio rivelatore. In più anche la mamma dell'influencer butta benzina sul fuoco, alimentando le voci con dichiarazioni sibilline. Sophie e Alessandro sono diventati genitori da poco di Céline Blue e avevano in programma le nozze.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono sempre apparsi complici e affiatati. Da quando si sono conosciuti durante il "Grande Fratello Vip" sono rimasti l'uno accanto all'altra. Con la nascita di Céline Blue sembravano più uniti che mai ma qualcosa li deve avere allontanati. Ai follower non è sfuggito il fatto che abbiano smesso di seguirsi, e subito hanno pensato a una crisi in atto. Le parole della mamma dell'ex tronista sembrano confermare questa ipotesi: "Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!", ha scritto la donna. E ancora: "Chi ti chiede perdono piangendo, pensa una sola cosa in quel momento: 'Spero che ci caschi'. Le parole hanno un peso", lasciando supporre che Basciano abbia tradito la fiducia della sua compagna.

Le nozze imminenti Sarà solo una lite passeggera o un addio definitivo? Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono sembrati molto uniti in ogni occasione e hanno anche in programma le nozze, dopo che lui le ha chiesto la mano sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Da lì in avanti però del matrimonio non se ne è più parlato e la data non è stata ufficializzata, anche se l'influencer ha sempre sfoggiato l'anello al dito.

