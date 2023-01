Sophie Codegoni incinta finisce all'ospedale

E' bastata qualche ora di assenza dai social per mettere in allerta i fan e lei alla fine ha pubblicato una serie di video per raccontare cosa le è successo e tranquillizzare tutti. Direttamente dal letto della clinica in cui è ricoverata fa sapere di avere forti dolori da qualche giorno e di aver deciso di sottoporsi a un controllo. Il problema è a un rene, ma la causa è ancora in fase di accertamento. "Celine comunque sta benissimo", dice ai fan per rassicurarli sullo stato di salute della bimba che aspetta.

IL RACCONTO DALL'OSPEDALE "In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all'ospedale a fare un po' di controlli. Però tranquille tutto ok, la mia piccolina sta benissimo. Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare", racconta Sophie Codegoni nel suo video social. Dopo aver passato due notti in bianco e aver sopportato a lungo il dolore forte e sempre in aumento, ha preferito andare a fondo della questione. Già qualche settimana fa era stata in clinica a farsi controllare e poi, a seguito del peggioramento, ha voluto approfondire. Dall'ecografia, è risultata una grossa infiammazione. "Adesso stiamo cercando di capire come mai, anche se non è facilissimo perché Celine è spaparanzata sopra al rene quindi i medici hanno poca visuale", spiega. Una delle cause del problema potrebbe essere proprio la posizione della piccola, ma si pensa anche a calcoli e a coliche (forse più probabili).



IN OSPEDALE CON ALESSANDRO BASCIANO A far compagnia a Sophie Codegoni in ospedale c'è Alessandro Basciano, suo futuro marito e papà di Celine. I due si sono conosciuti poco più di un anno fa nella casa del "Grande Fratello Vip" e la loro storia è subito decollata, tanto che a breve sono previste le nozze. Con espressione avvilita e annoiata, lui è allungato sul letto accanto a quello della sua compagna, che lo prende in giro: "Così puoi dormire qui, possiamo stare insieme, puoi cenare qui... c'è la tv, ti ordino il brodino..." lei ride, lui non sembra molto entusiasta della prospettiva ma non si tira indietro e accetta volentieri il piccolo sacrificio. Il siparietto va avanti nel video social, con Sophie che ride e commenta la reazione di Alessandro: "La faccia di chi non vedeva l'ora". Certo durante le vacanze alle Maldive da cui sono appena tornati era molto più allegro...