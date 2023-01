Sophie Codegoni alle Maldive con Alessandro Basciano, le foto con il pancione

Spiaggiati in un resort di lusso tra le acque paradisiache, la ex tronista di “Uomini e donne” alla 23esima settimana di gravidanza mostra la prima foto in bikini con il pancione. Belli, innamorati e felici i due ex gieffini, che hanno annunciato le nozze sulla passerella di Venezia 79, postano siparietti sexy e scatti da sogno.

Noemi Bocchi in versione wag: a Dubai con le mogli degli ex calciatori

La bionda influencer è un’esplosione di sensualità e il fidanzato dj con i tattoo e muscoli in vista si prepara alla nuova avventura da papà per la seconda volta.

La vacanza alle Maldive “Benvenuti in paradiso” cinguetta Sophie Codegoni dalle spiagge paradisiache di un atollo maldiviano. Sabbia dorata e cielo azzurro con il mare che mostra tutte le sfumature di blu e verde per la vacanza della coppia che, nata durante il Grande Fratello, ha annunciato le nozze sul red carpet della Mostra del cinema. Alessandro Basciano mostra il fisico atletico e si cimenta nelle avventure con la moto d’acqua e con la compagna fanno immersioni e pedalate in mezzo alla natura incontaminata. Parrebbe una sorta di luna di miele anticipata, quella scelta dai due ex gieffini in attesa di avere tra le braccia la loro piccola Celine e del matrimonio.

Leggi Anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto genitori

Nella vasca coperta solo di schiuma “No make up” scrive Sophie Codegoni a corredo di una foto che la ritrae nella vasca da bagno nuda coperta solo dalla schiuma. Il panorama è mozzafiato e i follower impazziscono. “Sei perfetta, bellissima, una favola, stupenda…” le scrivono i fan, mentre Alessandro Basciano è impegnato a fotografare la sua dolce metà.



In attesa di Celine Tra qualche mese Sophie Codegoni e Alessandro Basciano saranno genitori. "Era il mio sogno - ha detto di recente la modella e influencer annunciando l'arrivo di una femminuccia - Sono ancora incredula, a volte devo riguardare il video dell'ecografia per ricordarmi sia vero". La coppia, che si è conosciuta e innamorata durante Il Grande Fratello Vip un anno fa, ha annunciato la dolce attesa con un dolcissimo video social in cui mostra l’ecografia: "Sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare" hanno scritto i due ex gieffini. Il dj Alessandro, già padre del piccolo Nicolò, avuto da una precedente relazione con Clementina Deriu con cui è stato insieme per 5 anni, all’inizio è rimasto sbalordito: "Non ci credevo perché tempo prima lei mi aveva fatto uno scherzo, dicendo fosse incinta e invece non era vero. Ci ho, quindi, messo un po' a realizzare".



La proposta di nozze a Venezia Sulla passerella di Venezia 79 Alessandro Basciano ha chiesto la mano di Sophie Codegoni. Lui si è inginocchiato davanti a lei sul red carpet di “The son” e ha mostrato l’anello alla ex gieffina. "Non posso descrivere a parole la favola che mi stai facendo vivere", ha scritto la modella sui social postando le immagini. Solo dopo si è saputo che la Codegoni era già in dolce attesa del loro primo bebè, ma ha custodito il suo segreto ancora per un po’.

L’amore al “Grande Fratello Vip” Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti l’anno scorso durante l’edizione del “Grande Fratello Vip”. Entrambi hanno alle spalle un’esperienza a “Uomini e donne”: lei ex tronista e lui ex corteggiatore, ma in edizioni diverse e non si sono mai incrociati. Tra loro, invece, nella Casa è scattata subito la scintilla e da allora hanno bruciato tutte le tappe e ora si preparano alle nozze e a diventare genitori. "E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo... da lì capii che con te avrei potuto condividere la mia vita. Mille avversità... mille ostacoli... sembrava che tutto fosse contro di noi... ma noi, nonostante ciò, credevamo nell’amore... quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione... quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare" avevano scritto tempo fa i due.