Sophie Codegoni e Alessandro Basciano presto genitori

L'annuncio social

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno condiviso un video con immagini riprese durante l'ecografia per annunciare la dolce attesa dell'influencer. "E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo... da lì capii che con te avrei potuto condividere la mia vita. Mille avversità... mille ostacoli... sembrava che tutto fosse contro di noi... ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore... quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione... quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare" ha scritto la coppia. E poi la conclusione indirizzata direttamente al bebè: "E adesso che dire... la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino (sì... ci piace chiamarti così)".

Il desiderio di allargare famiglia

"Siamo pronti per mettere su famiglia", aveva confessato Sophie Codegoni al settimanale Chi all'inizio dell'estate. "Tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando. Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Celine..." aveva aggiunto. Il suo desiderio di maternità è stato esaudito a tempo record. Alessandro Basciano è già papà di Nicolò, avuto dalla ex compagna Clementina Deriu con cui è stato insieme per 5 anni.

L'amore inizia al "Grande Fratello Vip"

La scintilla tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è scoccata nella casa del "Grande Fratello Vip". Lei, nata a Varese nel 2000, è un'ex tronista di "Uomini&Donne", lui (33anni) invece un ex corteggiatore. Le loro strade durante il dating show non si sono incrociate (hanno partecipato in momenti diversi) ma il destino aveva grandi progetti per loro. Nel reality di Canale 5 hanno avuto modo di conoscersi e di innamorarsi e il sentimento è cresciuto al di fuori della casa. Sui social sono seguitissimi da migliaia di follower che li chiamano Basciagoni, dalla crasi dei loro cognomi.



Proposta di nozze sul red carpet

A settembre Sophie Codegoni ha ricevuto la proposta di nozze da Alessandro Basciano. Sul red carpet del Festival di Venezia lui si è inginocchiato e le ha chiesto la mano, mettendole al dito un anello preziosissimo. Lei, emozionatissima, ha detto subito sì tra lacrime di gioia. "Non posso descrivere a parole la favola che mi stai facendo vivere", ha scritto lei su Instagram postando le immagini del momento. Lei era già in attesa del suo "puntino" da diverse settimane, ma ha custodito con cura il segreto dalla curiosità dei follower. In primavera diventerà mamma e anche le nozze sono in programma: il 2023 sarà un anno indimenticabile!