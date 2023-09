"Io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia", ha scritto sui social per mettere a freno i rumor e fare chiarezza con i follower. I due ex gieffini a maggio sono diventati genitori di Celine Blue .

"Leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla" ha scritto Sophie Codegoni su Instagram. "Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo, tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere sia personali che di coppia e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia", ha proseguito. "Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l'amore e la positività tutto si può risolvere. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l'amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto fare finta di nulla davanti all'evidenza", ha concluso. Dal canto suo, Alessandro Basciano ha preferito non esporsi sulle voci che lo volevano in rotta con la sua compagna.

I rumor di crisi Il gossip su una crisi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni avevano iniziato a circolare già a giugno, poche settimane dopo la nascita della loro Celine Blue. I due avevano smesso di seguirsi sui social e la mamma della fashion influencer aveva lasciato qualche dichiarazione sibillina, che aveva gettato altra benzina sul fuoco. Poi, a distanza di pochi giorni, sembrava tornato il sereno... almeno fino alle nuove indiscrezioni. Il settimanale Novella2000 ha riportato la notizia di una rottura già consumata, citando fonti vicine alla coppia. La ex tronista di "Uomini&Donne" però ci ha tenuto a mettere i puntini sulle i: il periodo è difficile, ma la parola fine non è ancora stata scritta.

