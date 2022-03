Sophie Codegoni: "Con Fabrizio Corona ho interrotto ogni tipo di rapporto"

L'ex concorrente del "GF Vip" Sophie Codegoni, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, racconta il suo passato con Fabrizio Corona. "Avevo un rapporto di lavoro e di amicizia con lui che oggi non c'è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose a livello lavorativo non sono state fatte per questo ho deciso d'interrompere i rapporti. Da parte sua ora ricevo solo frecciatine sui social e troppi tentativi di sminuire quello che siamo io e Alessandro. Ricorderò Fabrizio come una persona meravigliosa che per me ha fatto tanto ma che è stato anche, successivamente, una grandissima delusione. Non mi interessa più parlare con lui e di lui, che continuasse a fare le sue storie su Instagram".

A dire la sua in studio sul rapporto tra Corona e Sophie Codegoni c'è anche l'attuale fidanzato Alessandro Basciano, il cui amore è nato proprio sotto le telecamere del "GF Vip". "Quando ho visto le foto di lei e Fabrizio me la sono presa sul personale, non tanto per il passato di Sophie, ma per il fatto che lui cercava di sminuire la mia persona, la mia immagine, dicendo che non ero all'altezza di poter stare con una ragazza come lei. Quando poi mi sono confrontato con lui fuori dalle telecamere mi ha detto che era per fare hype, anche se poi ha continuato".