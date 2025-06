Mancano braccialetti elettronici, Alessandro Basciano resta ancora senza

A metà giugno Basciano è stato rintracciato in aeroporto al suo rientro in Italia, e gli è stato notificato il provvedimento. Che però è rimasto solo sulla carta proprio per la carenza di dispositivi. A quanto pare non si tratta di un fatto isolato: vi sarebbero infatti numerosi casi di "codice rosso" e di reati di genere per i quali le risorse economiche e gli accordi quadro stipulati dai fornitori del Ministero della Giustizia non riescono a far fronte al numero elevato di provvedimenti e misure disposte dai giudici.