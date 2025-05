Sophie Codegoni: "Da Alessandro Basciano minacce di morte, sto vivendo un inferno"

Nessun sollievo - Per Sophie qeulla denuncia è stata importante ma, confessa, "io sono stata molto male. Non ero certo felice, per me è stato unfallimento totale a livello personale". E anche adesso la sua vita non è più quella di un tempo: "Sono svuotata, piango sempre. Non ho mai dato peso agli haters, ma oggi ogni parola è una ferita. Ma per mia figlia e per il mio lavoro devo sorridere e far vedere che sono felice".