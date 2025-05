Non è la prima volta che viene messa in discussione la piena efficienza del dispositivo, che in Italia è attivato ai polsi o alle caviglie di 13mila persone per vari reati, di cui oltre 5.800 per stalking e settemila per il monitoraggio. Ma in alcuni casi non è bastato a salvare la vita delle vittime, come nelle vicende di Camelia Ion, Celeste Palmieri e Roua Nabi, uccise in tre diversi episodi nel 2024 dal proprio ex, che avevano tutte già denunciato. L'anno precedente era accaduto lo stesso a Concetta Marruocco nell'Anconetano: il suo ex marito, che era sottoposto alla misura del braccialetto elettronico, entrò in casa e accoltellò la donna senza che la sua presenza fosse rilevata in tempo. "Mia sorella non era in chiesa né in farmacia, ma era in casa e non era al sicuro, esiste un posto più sicuro della propria casa? Non so se sia un problema di gps o di linea, ma le parole del ministro dimostrano che il sistema è sbagliato e che il braccialetto è inutile e serve solo a stressare la vittima. Facciano misure più efficaci e restrittive, perché gli aggressori non possono restare in libertà e tenere la vittima in un continuo stato di paura", dice Raffella Marruocco, 61 anni, sorella di Concetta, commentando le parole del ministro. "Bisogna studiare bene delle alternative, evitando rimedi fittizi che non servono a nulla", aggiunge il suo legale Giuseppe Villa. E per l'avvocato Ettore Censano che per anni ha seguito le vicende di Celeste Palmieri, un'altra donna stavolta uccisa nel Foggiano, "Nordio ha detto l'ovvio. Il problema del marito della signora Celeste è che doveva essere custodito in maniera più rigorosa. Ricordo che pochi giorni prima il dispositivo le era suonato e lei aveva trovato rifugio in una chiesa. Purtroppo quel giorno non ce l'ha fatta".