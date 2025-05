Dl femminicidio, Roccella: misure restrittive più dure per superare limiti braccialetti

"Con il nuovo disegno di legge sul femminicidio, proprio perché i braccialetti elettronici hanno dei limiti oggettivi, abbiamo previsto misure restrittive più dure per rafforzare la tutela delle vittime. Chi in Parlamento ha a cuore la sicurezza delle donne ha dunque uno strumento immediato per rafforzarla ulteriormente: esaminare velocemente la nuova legge sul femminicidio e votarla con spirito unitario". Lo ha detto il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella.