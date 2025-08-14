Milano, applicato il braccialetto elettronico al dj Alessandro Basciano

Il 35enne è accusato di stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni ed è sottoposto a un divieto di avvicinamento divenuto definitivo lo scorso 30 aprile
Al dj Alessandro Basciano è stato applicato il braccialetto elettronico, dopo che giovedì mattina si è presentato in commissariato centro a Milano. Il 35enne è accusato di stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni ed è sottoposto a un divieto di avvicinamento divenuto definitivo lo scorso 30 aprile. Al primo appuntamento che gli era stato fissato il 6 agosto, Basciano non si era presentato, rischiando così gli arresti domiciliari come previsto dalla misura in caso di rifiuto a indossare il dispositivo.
Basciano era stato arrestato a novembre nell'inchiesta dell'aggiunta Letizia Mannella e del pm Antonio Pansa, ma era stata scarcerato meno di 48 ore dopo. La Procura aveva fatto ricorso al Riesame e i giudici avevano optato per la misura del divieto di avvicinamento alla ex. La decisione, confermata in Cassazione, prevedeva anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
L'inchiesta, realizzata con l'analisi di migliaia di chat e numerose testimonianze degli amici, si avvia ora verso la conclusione.
