Milano, applicato il braccialetto elettronico al dj Alessandro Basciano

Al dj Alessandro Basciano è stato applicato il braccialetto elettronico, dopo che giovedì mattina si è presentato in commissariato centro a Milano. Il 35enne è accusato di stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni ed è sottoposto a un divieto di avvicinamento divenuto definitivo lo scorso 30 aprile. Al primo appuntamento che gli era stato fissato il 6 agosto, Basciano non si era presentato, rischiando così gli arresti domiciliari come previsto dalla misura in caso di rifiuto a indossare il dispositivo.