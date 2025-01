Verona, incassa i soldi il piastrellista accusato di non aver diviso i 2 milioni del Gratta e Vinci e poi assolto

Secondo quanto riporta la Repubblica, i due accusatori hanno sostenuto di aver dato 40 euro a testa al piastrellista per "l'acquisto di 6 biglietti (ciascuno da 20 euro) e che l'uomo, da solo, li avesse grattati e avesse comunicato agli amici tramite WhatsApp della vincita non andando mai però all'appuntamento con un notaio per formalizzare il tutto". Dal canto suo, il piastrellista, poi assolto, ha sempre detto che "la vincita non era frutto di una condivisione. E la possibilità di dar loro dei soldi era una sua offerta, un regalo. Di fronte però alle insistenti richieste avrebbe deciso di non donare nulla".